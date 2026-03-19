Строительные бытовки горят на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Предварительная площадь возгорания — 35 «квадратов».

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники МЧС тушат пожар на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Днем 19 марта там загорелись строительные бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Известно, что огонь вспыхнул в районе дома № 118а. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительно, пламя распространилось на площади 35 «квадратов». Причина пожара пока не называется.

Ранее мы писали, что пилорама сгорела в Краснобаковском районе Нижегородской области 16 марта. Возгорание потушили на площади 800 «квадратов».

Напомним, что что в Нижнем Новгороде появился оперативный штаб для ликвидации ЧС.