Строительные бытовки горят на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Сотрудники МЧС тушат пожар на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Днем 19 марта там загорелись строительные бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Известно, что огонь вспыхнул в районе дома № 118а. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительно, пламя распространилось на площади 35 «квадратов». Причина пожара пока не называется.
Ранее мы писали, что пилорама сгорела в Краснобаковском районе Нижегородской области 16 марта. Возгорание потушили на площади 800 «квадратов».
Напомним, что что в Нижнем Новгороде появился оперативный штаб для ликвидации ЧС.