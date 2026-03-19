В Новосибирском зоопарке сразу у двух пар бинтуронгов родились детеныши

В Новосибирском зоопарке за полгода потомством обзавелись сразу две пары бинтуронгов — млекопитающих семейства виверровых отряда хищных.
Двое малышей появились на свет в июне прошлого года, еще трое родились 25 декабря, пишет Om1 Новосибирск.
Как рассказала зоолог Кристина Антонова, развитие зверят идет по графику — они активны, интересуются миром и уже пробуют взрослую еду, пока в измельченном виде.
Сотрудники уже заметили у младших тройняшек разные характеры. Самый крупный — осторожный и вдумчивый, перед каждым шагом изучает обстановку. А его брат с сестрой, наоборот, носятся без устали и исследуют все вокруг с неуемным любопытством.
