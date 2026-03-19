В Свердловской области разрешили продавать зараженные киви из Ирана

В Свердловской области 18 марта 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проверили 6 тонн киви, прибывших из Ирана. По итогам досмотра был выявлен карантинный объект — тутовая щитовка.
— Наличие тутовой щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Основной путь распространения щитовки — посадочный материал, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В Россельхознадзоре свердловчан заверили, что тутовая щитовка не угрожает здоровью человека. Перед приемом в пищу фрукт достаточно просто тщательно промыть.
Поскольку киви признали безопасными к употреблению, ведомство разрешило всю партию продукции к продаже на территории региона.