В Госавтоинспекции Челябинской области вновь случился технический сбой

В ГАИ Челябинской области 19 марта произошел очередной технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Возможны временные затруднения при оказании государственных услуг во всех подразделениях региона», — говорится в оповещении.
В пресс-службе добавили, что специалисты уже приступили к устранению неполадок.
«Сделаем все возможное, чтобы восстановить работу в кратчайшие сроки. Если кто-то сегодня не смог получить услугу по техническим причинам, можно обратиться в любое удобное время в другой день», — добавили госавтоинспекторы.
Регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) занимается предоставлением государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.