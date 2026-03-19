Каждый второй красноярец считает себя зависимым от интернета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 52% жителей признались, что ощущают зависимость от интернета.
Из них 11% уверены в своей зависимости, еще 41% скорее согласны с этим. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.
При этом 48% респондентов считают, что не зависят от интернета.
Чаще о зависимости говорят молодые люди до 35 лет — таких 56%. Среди горожан старше 45 лет показатель ниже — 48%. Женщины немного чаще мужчин признают проблему.
Многие красноярцы пытаются ограничивать использование гаджетов. Так, 13% устраивают себе «цифровой детокс» каждый день, еще часть — несколько раз в неделю или месяц. Однако большинство — около 60% — не ограничивают себя в использовании интернета.