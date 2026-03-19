Крымчан ждут длинные выходные

Выходным днем в республике на третьей неделе марта уже была среда — День воссоединения Крыма с Россией, а также станет пятница 20 марта — в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.
Ранее сообщалось, что Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, после длинных мартовских выходных, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае — с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными предложили сделать дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день — 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря — нерабочий день.
Кроме того, крымчанам напомнили, что в республике ежегодно традиционно устанавливают дополнительные региональные выходные по случаю Пасхи, Курбан-байрам, Ураза-байрам и Святой Троицы.