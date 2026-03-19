Возведение котлована для тоннелепроходческих щитов на Горького выполнено на 75%

В Нижнем Новгороде строительство котлована для тоннелепроходческих щитов на улице Горького завершено на 75%. Об этом рассказали в группе «Метро НН» в MAX.
Строители разработали больше 10 тысяч кубометров грунта, а всего необходимо 18 тысяч «кубов». Также они смонтировали 256 из 311 тонн металлоконструкций распорной системы для укрепления стен котлована.
При этом работы осложняет увлажненный снегом грунт. Но вскоре метростроевцы завершат подготовительный этап и приступят к следующему по проходке тоннеля вдоль улицы Горького.
Как сейчас выглядит строительная площадка — смотрите в видеоролике на канале «Нижегородской правды» в MAX.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода ищет 6 млн рублей на строительство колумбария.