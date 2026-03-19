Прокуратура наказала коммунальщиков Самары штрафами на 1,5 млн руб. за неубранный снег

Как сообщает ведомство, зимой проводились проверки, связанные с многочисленными обращениями граждан и ростом публикаций в СМИ о нарушениях по теме уборки снега и наледи.
В ходе надзорных мероприятий были выявлены системные недостатки в работе коммунальных служб, управляющих компаний и департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.
В частности, зафиксированы случаи складирования снежных валов и наледи вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, многоквартирных домов, социально значимых объектов.
По итогам проверок выявлено 718 нарушений, внесено 198 представлений об устранении нарушений, вынесено 57 предостережений о недопустимости нарушений законодательства, возбуждено 101 дело об административном правонарушении.
Общая сумма наложенных штрафов составила около 1,5 млн руб.
Прокуратура города продолжит держать вопросы благоустройства на особом контроле.