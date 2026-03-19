Поток иностранных туристов в Нижегородскую область вырос более чем в 5 раз

С 2021 года зафиксирован резкий рост числа зарубежных гостей, прибывающих в регион через воздушный пункт пропуска аэропорта «Чкалов».

Количество туристических поездок иностранцев в Нижегородскую область через пункт пропуска в международном аэропорту имени В. П. Чкалова увеличилось более чем в пять раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX.

Промежуточные итоги развития международного сообщения были подведены в ходе рабочей встречи главы региона с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, генерал-майором Юрием Урвановым. В текущем году власти ожидают дальнейшее увеличение пассажиропотока и рост числа обслуживаемых воздушных судов заграничного следования.

По словам Глеба Никитина, такая динамика подтверждает высокий интерес к культурно-историческому наследию региона со стороны жителей других стран, несмотря на внешние обстоятельства. Губернатор отметил, что открытость области для зарубежных гостей позволяет транслировать российские ценности всему миру и способствует разрушению существующих стереотипов.

Ранее Глеб Никитин подписал соглашение по развитию «Золотого кольца».