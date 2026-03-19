Зам прокурора области нашёл нарушения в СИЗО-1 и провёл приём подследственных

Заместитель прокурора Калининградской области Василий Безденежный посетил следственный изолятор № 1 регионального УФСИН.

Источник: Kaliningradnews

Цель визита — проверить, как соблюдаются права и законные интересы людей, содержащихся под стражей.

Прокурор обошёл камеры и другие объекты учреждения, оценил условия содержания, медицинское и материально-бытовое обеспечение арестованных. В ходе проверки выявились нарушения уголовно-исполнительного законодательства. По ним уже приняты меры прокурорского реагирования.

Также Василий Безденежный провёл личный приём подследственных. Всем обратившимся дали исчерпывающие разъяснения по законодательству.