Зам прокурора области нашёл нарушения в СИЗО-1 и провёл приём подследственных

Цель визита — проверить, как соблюдаются права и законные интересы людей, содержащихся под стражей.
Прокурор обошёл камеры и другие объекты учреждения, оценил условия содержания, медицинское и материально-бытовое обеспечение арестованных. В ходе проверки выявились нарушения уголовно-исполнительного законодательства. По ним уже приняты меры прокурорского реагирования.
Также Василий Безденежный провёл личный приём подследственных. Всем обратившимся дали исчерпывающие разъяснения по законодательству.