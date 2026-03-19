«Торпедо» нацелилось на максимум в плей-офф КХЛ

В клубе рассчитывают удивить фаворитов и сделать шаг к Кубку.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородское «Торпедо» завершает регулярный чемпионат КХЛ с уверенностью в собственных силах и амбициями на плей-офф. Генеральный директор клуба Евгений Забуга отметил, что команда рассматривает выход в решающую стадию лишь как первый шаг, а не конечную цель. Об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт».

По его словам, внутри коллектива сознательно меняют подход — игроки должны избавиться от ощущения «потолка» и поверить, что способны бороться с любым соперником.

В клубе подчеркивают: нынешний сезон доказал, что в лиге нет недосягаемых команд. «Торпедо» уже на равных играло с фаворитами, включая действующего чемпиона, а плотность таблицы лишь усиливает интригу перед стартом плей-офф.

Отдельный акцент — на внутренней перестройке. После серьезного обновления состава команда постепенно находит баланс, а к решающим матчам рассчитывает подойти в оптимальном состоянии. В «Торпедо» уверены: при правильном настрое и вере в себя можно замахнуться на самый высокий результат и преподнести сюрприз уже в первом раунде.