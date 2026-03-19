Более 1000 работ прислали на конкурс детских рисунков в Красноярском крае

В Красноярском крае подвели итоги приёма заявок на конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Участниками стали свыше 1000 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Каждый через творчество рассказал о безопасном труде, сообщили в регионе.
Победителей определят в трёх возрастных категориях: 6−9 лет, 10−14 лет, 15−18 лет. В каждой выберут три лучшие работы. Торжественное награждение состоится в ноябре в Красноярске на Форуме по охране труда.
Лучшие рисунки представят край на всероссийском и международном уровнях — они получат путёвки на конкурсы при поддержке Минтруда России.
Организатор конкурса — агентство труда и занятости населения края. Проект с ранних лет учит детей правилам безопасности, знакомит с профессиями и вовлекает взрослых в совместное творчество, превращая культуру безопасности в семейную ценность.
Конкурс объединяет поколения и формирует ответственное отношение к труду с детства, что соответствует принципам семейноцентричности, которые поддерживает губернатор Михаил Котюков.
