В Воронежском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В Воронежском зоопарке зафиксировали долгожданное пробуждение медведей после зимней спячки. Косолапые обитатели начинают выходить из берлог, приближая приход весны.
Первой весенний воздух решила опробовать бурая медведица Маша. На кадрах, снятых сотрудниками зоопарка, которыми они поделились в соцсетях 18 марта, видно, как она с интересом исследует еще не растаявший снег, демонстрируя радость от пробуждения. А вот медведь Умка, хоть и проснулся, пока отказывается выходить на улицу, предпочитая отсиживаться в укрытии.
Не спешит покидать берлогу и новосел зоопарка — гималайская медведица Пуша. Сначала она лишь ненадолго высунула любопытный нос, но сразу вернулась обратно. Хотя совсем недавно, на праздновании Масленицы, Пуша активно общалась с посетителями, вставала на задние лапы и демонстрировала грацию.
С сегодняшнего дня доступ в закрытые помещения для медведей будет постоянно открыт. Это позволит животным самостоятельно решать, когда выходить на прогулки в уличные вольеры.
В зоопарке также уделяют особое внимание питанию проснувшихся хищников. После длительного сна их пищеварительная система нуждается в восстановлении, поэтому рацион максимально приближен к природному. Так, медведей угостили яблоками и виноградом. Основу их меню сейчас составляет легкая, низкокалорийная, но богатая витаминами пища: свежие фрукты, салат и овощи. Постепенно, в течение полутора месяцев, животных переведут на обычное полноценное питание.