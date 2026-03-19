В Воронежском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

Первой весенний воздух решила опробовать бурая медведица Маша. На кадрах, снятых сотрудниками зоопарка, которыми они поделились в соцсетях 18 марта, видно, как она с интересом исследует еще не растаявший снег, демонстрируя радость от пробуждения. А вот медведь Умка, хоть и проснулся, пока отказывается выходить на улицу, предпочитая отсиживаться в укрытии.