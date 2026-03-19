Число иностранных туристов в Нижегородской области выросло в 5 раз за пять лет

Более чем в пять раз выросло количество иностранных турисов в Нижегородской области за пять лет. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале согласно данным пункта пропуска в международном аэропорту Нижнего Новгорода.
Как ожидается, в этом году число иностранцев, прибывающих в регион, вырастет.
«Это подтверждение того, что наше культурно-историческое наследие интересно для жителей других стран, несмотря на сложные внешние обстоятельства. Открывая Нижегородскую область для гостей из-за рубежа, мы транслируем наши ценности всему миру. Это возможность разрушить многие стереотипы и создать пространство взаимного уважения», — отметил глава региона.
Напомним, что турпоток в Нижегородскую область в 2025 году превысил 5 млн человек. В 2024 году турпоток в область составил 4,7 миллиона человек, а в 2023 году он достиг 4,1 миллиона.
