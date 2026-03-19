Владимир Путин наградил орденом Дружбы паралимпийскую чемпионку из Перми

Награды получат Анастасия Багиян и спортсмен-ведущий Сергей Синякин.

Источник: Комсомольская правда

Президент России 19 марта издал указ о награждении государственными наградами участников Паралимпийских игр в Италии. Награды нашли героев спорта за высокие достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.

В число награжденных орденом Дружбы вошли представители Перми — трехкратная чемпионка Игр Анастасия Багиян и спортсмен-ведущий Сергей Синякин, тренер Алексей Турбин.

Днем ранее Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ назвал выступление российских паралимпийцев подвигом. Команда из шести человек в медальном зачете стала третьей. Глава государства лично встретится с героями спорта 19 марта.

Паралимпийская чемпионка Анастасия Багиян вернется домой в Пермь 20 марта. Торжественная встреча пройдет в Международном аэропорту «Пермь».