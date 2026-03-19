Трафик MAX в Нижнем Новгороде вырос в 1,5 раза с начала 2026 года — T2

Количество уникальных пользователей приложения увеличилось на 150%.

Источник: Живем в Нижнем

Мобильный оператор T2 по просьбе портала «Живем в Нижнем» провел анализ трафика мессенджера MAX, основанный на данных big data в Нижегородской области.

Согласно результатам, с января по февраль 2026 года количество уникальных пользователей приложения увеличилось на 150%. Ежемесячно объем интернет-трафика рос в среднем в 1,5 раза, что свидетельствует о росте популярности.

Самую большую долю пользователей составляют представители возрастной категории 46−64 лет — 37% и пользователи в возрасте 36−45 лет — 32%. Аудитория от 26 до 35 лет занимает около 15%. Наименьшая популярность в возрастной группе 14−17 лет, их доля составляет менее 5%.

Основные пользователи приложения с устройства на базе Android (77%), а iPhone — около 22%.

Показатели релевантны для абонентов Т2. Аналитика основана на данных оператора и может отличаться от поведения пользователей у других операторов связи.