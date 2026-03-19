Кто поможет бездомным кошкам Петербурга?

Из бюджета Санкт-Петербурга выделили 6 млн рублей на дворовых кошек. Зачем?
Средства пойдут на отлов и вакцинацию бездомных животных, их транспортировку в приюты, поиск владельцев или возвращение неагрессивных котов на прежние места обитания, а специалисты во время отлова будут обязаны вести видеозапись, чтобы гарантировать гуманность процесса. Все хвостатые получат идентификационные метки, прокомментировали предстоящую работу в городском комитете по благоустройству. В ведомстве уже объявили конкурс на поиск организации, которая возьмётся выполнить задание.
После отлова каждого бездомного пушистика направят в приют на десятидневный карантин. За это время котиков стерилизуют, вакцинируют, обработают от паразитов и, при необходимости, вылечат. Как подсчитали эксперты, стоимость отлова одной кошки составляет в среднем около 6 тыс. руб., а возврат её в родной подвал или двор — ещё 2,3 тыс. Итоги конкурса собираются подвести в марте, а планируемую работу завершить до 31 декабря 2026 года.