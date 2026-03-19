В Пермском крае выбрали первых участников программы «Земский тренер»

В Прикамье подвели итоги первого отбора специалистов для новой программы «Земский тренер». Решение приняла комиссия краевого министерства физической культуры и спорта.
По результатам конкурса были выбраны два кандидата, полностью соответствующие установленным требованиям. В ближайшее время они начнут работать в Пермском муниципальном округе и городе Оса. Каждый из них получит выплату в размере 1 млн рублей, которую можно использовать по своему усмотрению. Контракт с участниками заключается на пять лет.
Программа направлена на привлечение тренеров в небольшие населенные пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек. Однако на первом этапе заявок оказалось немного. Как пояснила министр спорта региона Татьяна Чеснокова, это связано с жесткими условиями отбора. Ранее вакансия считалась подходящей только в том случае, если она оставалась открытой не менее полугода. Сейчас это требование отменено, а список организаций, куда могут трудоустроиться специалисты, расширен.
Кандидаты должны иметь профильное образование в сфере физкультуры и спорта, соответствующий стаж работы, а также на момент подачи заявки не быть официально трудоустроенными по специальности в малых населенных пунктах края.
Всего в 2026 году планируется привлечь девять специалистов. Следующий этап отбора пройдет в мае-июне, информация о нем будет опубликована на сайте профильного министерства.
Основная задача проекта — обеспечить небольшие города и поселки квалифицированными тренерами, дефицит которых особенно ощутим.