Месторождение ниобия, фосфора и вермикулита в Красноярском крае выставлено на аукцион

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении аукциона на право разведки и добычи, а также переработки полезных ископаемых на месторождении Татарском в Красноярском крае. Участок площадью 1,49 кв. км расположен в Северо-Енисейском округе, сообщают Gornovosti.ru. Недра богаты запасами ниобия, фосфора и вермикулита. Также на месторождении есть запасы, которые пока не включены в число промышленных, поскольку находятся в руде и отвалах. Аукцион должен быть проведен в текущем году. Стартовый размер разового платежа — 54,3 млн рублей. Победитель аукциона должен соблюдать природоохранное законодательство и учитывать ограничения, которые накладываются в связи с тем, что участок находится на территории традиционного проживания коренных малочисленных народов, а также в границах земель лесного фонда.