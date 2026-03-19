Нижегородцам показали первую модель бренда VOLGA

Первой моделью линейки бренда VOLGA стал полноприводный кроссовер с двухлитровым бензиновым турбомотором (238 л. с.) и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль выполнен в европейском стиле, его габариты — 4770 мм в длину и 1895 мм в ширину при колесной базе 2845 мм.
Как отметили в пресс-службе компании, VOLGA K50 в базовой комплектации в числе прочих опций имеет электроподогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал. Также у кроссовера есть панорамная стеклянная крыша с люком и контурная подсветка салона.
Флагманский автомобиль должен появиться у официальных дилеров бренда уже этим летом. Сведения о стоимости и комплектациях K50 будут обнародованы ближе к открытию продаж.