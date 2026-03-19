Вирус отступает: в больницах и интернатах Челябинской области отменен карантин по гриппу

Причиной послужило устойчивое снижение заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления, на 11-й неделе — с 9 по 15 марта — показатель составил 67,6 случая на 10 тысяч человек. Это ниже как уровня предыдущих недель, когда фиксировалось более 70 случаев, так и эпидемического порога и среднемноголетних значений.