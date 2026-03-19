Вирус отступает: в больницах и интернатах Челябинской области отменен карантин по гриппу

В Челябинской области отменили карантин по гриппу, действовавший с конца прошлого года. Ограничительные меры официально сняты с 18 марта. Соответствующее постановление подписал врио главного санитарного врача региона Владимир Ефремов.
Причиной послужило устойчивое снижение заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления, на 11-й неделе — с 9 по 15 марта — показатель составил 67,6 случая на 10 тысяч человек. Это ниже как уровня предыдущих недель, когда фиксировалось более 70 случаев, так и эпидемического порога и среднемноголетних значений.
Кроме того, специалисты отмечают снижение доли гриппа среди всех выявленных случаев респираторных инфекций.
Напомним, карантин затрагивал медицинские учреждения, организации социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей, а также учреждения по уходу за пожилыми и инвалидами. В больницах, например, действовал запрет на посещение пациентов родственниками, а при перемещении внутри медучреждений требовалось обязательное ношение масок.
Несмотря на стабилизацию ситуации, эпидемиологи рекомендуют жителям региона не забывать о мерах личной профилактики.