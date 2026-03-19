Экс-полицейского в Красноярске осудили на 7,5 лет за взятки от перевозчика

Общая сумма взяток составила около 400 тысяч рублей.

Суд вынес приговор бывшему начальнику отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». Его признали виновным в получении взяток в крупном размере, сообщили в региональном ГСУ СК России.

Следствие установило, что с августа 2018 по май 2023 года полицейский систематически получал деньги от индивидуального предпринимателя, занимавшегося пассажирскими перевозками. Общая сумма взяток составила около 400 тысяч рублей. За это экс-начальник обещал сократить число проверок бизнесмена и относиться к нему лояльнее.

Суд назначил бывшему майору полиции 7,5 года колонии строгого режима, штраф 790 тысяч рублей и запрет на работу в правоохранительных органах на 5 лет. Его также лишили звания и конфисковали сумму взятки, арестовали личный автомобиль.

Взяткодатель избежал наказания — он добровольно сообщил о передаче денег и сотрудничал со следствием.

Взяткодатель избежал наказания — он добровольно сообщил о передаче денег и сотрудничал со следствием.