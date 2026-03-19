Экс-полицейского в Красноярске осудили на 7,5 лет за взятки от перевозчика

Суд вынес приговор бывшему начальнику отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». Его признали виновным в получении взяток в крупном размере, сообщили в региональном ГСУ СК России.
Следствие установило, что с августа 2018 по май 2023 года полицейский систематически получал деньги от индивидуального предпринимателя, занимавшегося пассажирскими перевозками. Общая сумма взяток составила около 400 тысяч рублей. За это экс-начальник обещал сократить число проверок бизнесмена и относиться к нему лояльнее.
Суд назначил бывшему майору полиции 7,5 года колонии строгого режима, штраф 790 тысяч рублей и запрет на работу в правоохранительных органах на 5 лет. Его также лишили звания и конфисковали сумму взятки, арестовали личный автомобиль.
Взяткодатель избежал наказания — он добровольно сообщил о передаче денег и сотрудничал со следствием.
