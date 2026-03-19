Туроператора из Екатеринбурга обязали выплатить 188 тысяч за несостоявшийся тур

Кировский районный суд Екатеринбурга обязал туроператора вернуть деньги за несостоявшийся отпуск на Шри-Ланке. 21-летняя местная жительница приобрела тур у индивидуального предпринимателя Кузнецовой А. В. продолжительностью 10 дней и 9 ночей. Стоимость путевки составила 70 тысяч рублей.
За 30 дней до вылета туристка сообщила предпринимательнице, что не сможет поехать — ей не удалось оформить загранпаспорт.
— По условиям договора в этом случае предусмотрен 100% возврат средств, но предприниматель вернула лишь 20 тысяч рублей. Направленную претензию турагент проигнорировал, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Тогда девушка обратилась в суд с требованием взыскать оставшуюся сумму, а также 50 тысяч рублей неустойки, 30 тысяч рублей компенсации, 50 тысяч рублей штрафа и 30 тысяч рублей за услуги представителя.
Суд признал требования истца обоснованными и удовлетворил иск, однако уменьшил сумму компенсации до 5 тысяч рублей и увеличив сумму штрафа до 52 тысяч рублей. Всего с предпринимательницы вместе с госпошлиной взыскали 188 тысяч рублей.