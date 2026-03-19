В марте из Красноярска за границу выехали 7 кошек и собак

С начала марта 2026 года 7 кошек и собак из Красноярска отправились со своими владельцами отдыхать за границу. Как рассказали специалисты Россельхознадзора, ветеринарный контроль и сертификацию провели в аэропорту краевого центра.
Из города улетели пять собак (французский бульдог, пудель, джек рассел терьер, чихуахуа, йоркширский терьер) и две беспородные кошки. Животные отправились в путешествие в Испанию, Италию, Таиланд, Грузию и Вьетнам.
Кроме того, из ручной клади и багажа сотрудники ведомства изъяли 28,2 килограмма молочной и мясной продукции, а также меда. Товар везли пассажиры международных рейсов с нарушением ветеринарно-санитарных требований.
Тем временем в Ставрополе, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», 20-летний местный житель познакомился в интернете с девушкой и лишился более трех миллионов рублей.