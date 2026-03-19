Нижегородцам показали, как будет выглядеть первая модель новой «Волги»

Стало известно, как будет выглядеть обновлённая «Волга». Фотографии опубликованы в официальном телеграм-канале автомобилей VOLGA.

Серийное производство «Волги» начнётся в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года. Флагманским для бренда называют кроссовер К50.

«Оригинальная решётка радиатора создаёт узнаваемый образ и гармонично дополняет элегантный стиль флагманской модели», — отмечается в сообщении.

Из деталей: панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона, акустическая система с 12 динамиками.

Автомобиль будет оснащён турбированным двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 238 л.с., а также системой полного привода.

Продажи стартуют летом. По оценкам экспертов, ценники на новый бренд составят примерно 3,5 миллиона рублей.