Нижегородцам показали, как будет выглядеть первая модель новой «Волги»

Стало известно, как будет выглядеть обновлённая «Волга». Фотографии опубликованы в официальном телеграм-канале автомобилей VOLGA.
Серийное производство «Волги» начнётся в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года. Флагманским для бренда называют кроссовер К50.
«Оригинальная решётка радиатора создаёт узнаваемый образ и гармонично дополняет элегантный стиль флагманской модели», — отмечается в сообщении.
Из деталей: панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона, акустическая система с 12 динамиками.
Автомобиль будет оснащён турбированным двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 238 л.с., а также системой полного привода.
Продажи стартуют летом. По оценкам экспертов, ценники на новый бренд составят примерно 3,5 миллиона рублей.