МФЦ Прикамья наделят правом по регистрации рождения и смерти

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение краевого парламента законопроект о расширении полномочий МФЦ. Региональные центры наделят правом по регистрации рождения и смерти.
Сотрудники МФЦ смогут выдавать клиентам соответствующие свидетельства. Эта мера позволит повысить доступность госуслуг для жителей региона. Оформление документов стянет для пермяков более оперативным благодаря принципу «одного окна», включая вечерние часы и субботы.
Депутаты краевого Законодательного собрания приняли законопроект в первом чтении.
Ранее отделения МФЦ Пермского края приступили к оформлению полиса ОСАГО, в Перми — компенсацию родительской платы за детсад.