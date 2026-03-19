Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МФЦ Прикамья наделят правом по регистрации рождения и смерти

Законопроект внес на рассмотрение краевого парламента глава региона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение краевого парламента законопроект о расширении полномочий МФЦ. Региональные центры наделят правом по регистрации рождения и смерти.

Сотрудники МФЦ смогут выдавать клиентам соответствующие свидетельства. Эта мера позволит повысить доступность госуслуг для жителей региона. Оформление документов стянет для пермяков более оперативным благодаря принципу «одного окна», включая вечерние часы и субботы.

Депутаты краевого Законодательного собрания приняли законопроект в первом чтении.

Ранее отделения МФЦ Пермского края приступили к оформлению полиса ОСАГО, в Перми — компенсацию родительской платы за детсад.