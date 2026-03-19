ФК «Ростов» снова заплатит 10 тысяч рублей за ненормативную лексику фанатов

— В соответствии с дисциплинарным регламеном РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Ростов» на 10 тысяч рублей, — говорится на сайте РФС.
Также на два матча Кубка России дисквалифицировали футболиста ФК «Ростов» Андрея Ланговича. Для спортсмена установили испытательный срок в 1 год.
Напомним, ранее ФК «Ростов» уже привлекался к ответственности за поведение фанатов. Например, в 2025 году после матча с ФК «Краснодар».
Кроме того, уже в этом году донской клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в одном из матчей.
