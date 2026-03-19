ФК «Ростов» снова заплатит 10 тысяч рублей за ненормативную лексику фанатов

Футбольный клуб «Ростов» получил новый штраф.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» заплатит 10 тысяч рублей за нецензурные выражения болельщиков во время матча с махачкалинским «Динамо». Такое решение 13 марта вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

— В соответствии с дисциплинарным регламеном РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Ростов» на 10 тысяч рублей, — говорится на сайте РФС.

Также на два матча Кубка России дисквалифицировали футболиста ФК «Ростов» Андрея Ланговича. Для спортсмена установили испытательный срок в 1 год.

Напомним, ранее ФК «Ростов» уже привлекался к ответственности за поведение фанатов. Например, в 2025 году после матча с ФК «Краснодар».

Кроме того, уже в этом году донской клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в одном из матчей.

