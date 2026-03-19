Нижегородские пенсионеры могут прийти на бесплатную правовую консультацию 26 марта

Для пенсионеров и льготников Нижегородской области проведут бесплатную правовую консультацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Задать вопросы уполномоченным специалистам органов исполнительной власти и учреждений региона граждане смогут 26 марта. Консультации будут проходить с десяти часов утра в приемной губернатора и областного правительства.
Желающим получить экспертные ответы нужно предварительно зарегистрироваться, обратившись в приемную на Костина, 2 (кабинет 22) или по телефонам: 8 (831) 419−75−83, 430−96−39, 439−04−98. Заявить о намерении получить консультацию специалистов можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00.
Запись на прием закроется за три рабочих дня до его проведения.
