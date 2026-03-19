Гендиректор Эрмитажа ответил Нарусовой на жалобу на массовые мероприятия у музея

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ответил сенатору Людмиле Нарусовой на жалобу на массовые мероприятия возле музея. Ответ глава культурного учреждения дал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Пиотровского, он сам чутко следит за порядком на Дворцовой площади.

Я 32 года как директор Эрмитажа воюю за Дворцовую площадь. И это большая, принципиальная история: музей делает все возможное, чтобы все, что находится вокруг него, ему соответствовало. Мы изгнали с Дворцовой площади пивные фестивали. Мы более-менее привели в надлежащее состояние все то, что там происходит. Но это еще недостаточно хорошо.

Михаил Пиотровский
гендиректор Эрмитажа

Отдельно Людмила Нарусова упомянула Александринский столп: забеги и заезды могут навредить культурному наследию города, сообщила сенатор.

Конечно, всякая суета возле торжественной колонны мне не очень нравится. Но колонна и войну простояла, и крест на ней. И крест на церкви Зимнего дворца тоже стоял весь XX век, никуда не пропадал. Но все время надо проявлять заботу и быть настороже. Если что не так, я беру телефонную трубку и начинаю «шуметь». Кому-то нравится, кому-то нет.

Михаил Пиотровский
глава Эрмитажа
Узнать больше по теме
Людмила Нарусова: биография сенатора, вдовы и матери Ксении Собчак
Вдова мэра Анатолия Собчака, Людмила Нарусова — общественник, входящий в состав Совета Федерации от Республики Тыва. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше