Голикова рассказала о выполнении задач нацпроекта «Семья» в 2025 году

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исполнение задач национального проекта «Семья» в России составило более 98% в 2025 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер РФ провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Семья».
Она отметила, что соответствующий национальный проект является одним из самых крупных проектов как по составу участников, так и по объему финансирования. По словам вице-премьера, в 41 субъекте с рождаемостью ниже среднероссийского показателя в рамках нацпроекта с 2025 года реализуются региональные демографические программы при федеральной финансовой поддержке.
«В прошлом году охват различными мерами поддержки в них превысил 248 тысяч семей, это на 22% больше, чем было запланировано», — заключила Голикова.