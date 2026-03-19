Голикова рассказала о выполнении задач нацпроекта «Семья» в 2025 году

Голикова: задачи нацпроекта «Семья» выполнены более чем на 98% в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Исполнение задач национального проекта «Семья» в России составило более 98% в 2025 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер РФ провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Семья».

«Исполнение нацпроекта (“Семья” — ред.) составило более 98%», — сказала Голикова, слова которой цитирует ее аппарат.

Она отметила, что соответствующий национальный проект является одним из самых крупных проектов как по составу участников, так и по объему финансирования. По словам вице-премьера, в 41 субъекте с рождаемостью ниже среднероссийского показателя в рамках нацпроекта с 2025 года реализуются региональные демографические программы при федеральной финансовой поддержке.

«В прошлом году охват различными мерами поддержки в них превысил 248 тысяч семей, это на 22% больше, чем было запланировано», — заключила Голикова.

