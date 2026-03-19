Калининградец погасил долг по кредиту после ареста счетов и автомобиля

Житель Калининграда погасил задолженность по потребительскому кредиту в размере 800 тыс. рублей после применения мер принудительного взыскания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Исполнительный документ о взыскании долга поступил в отделение судебных приставов Московского района. В установленный срок мужчина требования не исполнил, после чего приставы арестовали его счета, запретили регистрационные действия в отношении автомобиля Skoda Octavia 2010 года выпуска и обратили взыскание на доходы должника.

Некоторое время задолженность частично погашалась за счёт удержаний из заработной платы. Позже калининградец решил полностью закрыть долг, чтобы снять ограничения со счетов и автомобиля.

Поступившие средства будут перечислены взыскателю.