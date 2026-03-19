МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство расширило поддержку регионов в сфере улучшения демографии, включив новую выплату для студентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье», — заявила она на заседании комитета по нацпроекту «Семья».
Вице-премьер пояснила, что регионы сами выбирают те меры, которые могут улучшить демографическую ситуацию.
Голикова рассказала, что около 1,9 миллиона семей воспользовались маткапиталом в прошлом году, это почти на 300 тысяч больше, чем в 2024-м. Почти 545 тысяч улучшили жилищные условия по семейной ипотеке, годом ранее их было 379,5 тысячи.
Также замглавы правительства отметила, что задачи нацпроекта выполнили более чем на 98% в 2025-м. В 41 регионе с рождаемостью ниже средней по стране реализуют демографические программы с федеральной поддержкой. За год мерами поддержки воспользовались более 248 тысяч семей.