Правительство расширило поддержку регионов в сфере улучшения демографии

Голикова рассказала, что около 1,9 миллиона семей воспользовались маткапиталом в прошлом году, это почти на 300 тысяч больше, чем в 2024-м. Почти 545 тысяч улучшили жилищные условия по семейной ипотеке, годом ранее их было 379,5 тысячи.