У волгоградцев внезапно заработал WhatsApp*

Никакой информации от Роскомнадзора о том, что ограничения сняты, не поступало.

Волгоградцы делятся: у них неожиданно заработал WhatsApp*. Ранее работа мессенджера была ограничена из-за нарушений российского законодательства.

Никакой информации от Роскомнадзора о том, что ограничения сняты, не поступало. Тем не менее, как убедился журналист «АиФ-Волгоград», текстовые сообщения от других пользователей стали доступны, однако видео подвисает. Но переписываться с близкими через этот мессенджер появилась возможность.

Ранее волгоградцам стали поступать странные ночные звонки через WhatsApp*. Обычно они раздавались в ночное время суток.

Между тем многие жители региона уже нашли замену WhatsApp* и Telegram, работа которого также ограничена в России. И новый мессенджер набирает популярность.

*Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram, WhatsApp и Facebook, признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.