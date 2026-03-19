Владимир Путин наградил пермских паралимпийцев Орденом Дружбы

Они привезли с игр три золотые медали.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил пермских паралмпийцев Орденом Дружбы.

Из указа президента следует, что спортсменку Анастасию Багиян и лидера Сергея Синякина наградили за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Паралимпийских играх 2026 года.

Тренер Алексей Турбин был награждён за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Паралимпийских играх в Милане.

Напомним, что пермячка Анастасия Багиян принесла в общий зачёт сразу три золотых медали. Подробнее о том, как тренируют спортсменов с нарушением зрения и что дальше планирует делать Олимпийская чемпионка, — в материале perm.aif.ru.