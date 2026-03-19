В Самаре из-за тумана задержали семь авиарейсов в аэропорту

В Самаре утром 19 марта в аэропорту Курумоч задержали семь авиарейсов из-за плохой видимости. Сильный туман помешал вовремя приземлиться четырем самолетам и улететь еще трем экипажам. Об этом сообщил международный аэропорт Курумоч.
«В 11:19 туман рассеялся и видимость стала лучше. Авиакомпании уже начинают выполнять полеты по скорректированному графику», — говорится в сообщении.
Работники аэропорта просят пассажиров внимательно следить за изменениями и уточнять время вылета у своих перевозчиков. Актуальную информацию о каждом самолете можно посмотреть на официальном онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч.