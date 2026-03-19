Почти 2 млрд рублей направят на соцподдержку из бюджета Нижнего Новгорода

Почти 2 млрд рублей направят на социальную поддержку из бюджета Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев.
Деньги пойдут на помощь детям участников и ветеранов СВО, обеспечение младенцев детским питанием от молочной кухни, подготовку лагерей к летним каникулам, развитие сети Центра военно-патриотического воспитания, закупку детских новогодних подарков, повышение доли ветеранов, участвующих в культурной и общественной жизни города, а также на работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в декабре состоялись публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2026 год и плановый период 2027 — 2028 годов. В 2026 году доходы составят 75,1 млрд рублей, а расходы — 77,1 млрд руб.,