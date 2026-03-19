Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта, когда день уравнивается с ночью

В Беларуси и по всему миру день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью, в 2026 году выпал на пятницу, 20 марта. Год от года дата меняется, но всегда варьируется между 19 и 21 марта. В указанный период солнце пересечет экватор, перейдя из южного полушария в северное. С данного дня начинает прибавлять световой день.
День весеннего равноденствия, что нельзя делать.
В день весеннего равноденствия не следует негативно мыслить. Считается, что плохое мысли могут сбыться. Кроме того, не стоит вступать в конфликты и ссоры. Подобное приведет к разрыву отношений. А еще в названный день не рекомендуется планировать важные переговоры или же крупные проекты. К слову, предки считали, что беспорядок в доме 20 марта приведет к финансовым потерям.
День весеннего равноденствия, что можно делать.
День весеннего равноденствия обладает огромной силой. В связи с этим необходимо обязательно загадать желание, которое сбудется. Влюбленным в данный день нужно признаться в своих чувствах. А еще 20 марта подходит для гаданий.
День весеннего равноденствия, приметы.
Согласно приметам, южный ветер предвещает жаркое лето. Если же дикие утки чистят перья, то погода ухудшится.
