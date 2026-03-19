Красноярец отделался штрафом за кражу 12 плиток шоколада в магазине

В Красноярске мировой судья назначил штраф местному жителю за кражу в магазине. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.
В январе 2026 года мужчина в торговом зале супермаркета похитил 12 плиток шоколада без сахара на общую сумму около 1700 рублей.
«Своими действиями он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ — мелкое хищение чужого имущества, стоимостью более одной тысячи, но не более двух тысяч пятисот рулей путем кражи при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 158−160 УК РФ», — пояснили в суде.
Мировой судья признал красноярца виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
