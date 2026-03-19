В Воронежской области пропала 80-летняя пенсионерка

В Каширском районе Воронежской области ведутся поиски 80-летней Нины Аристовой (Лунёвой), которая пропала 18 марта. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Пожилая женщина проживает одна в селе Боево. В день исчезновения она ушла из своего дома и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. К сожалению, информация о том, во что была одета пенсионерка в момент ухода, отсутствует.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Нины Аристовой (Лунёвой), просят сообщить об этом волонтерам или в полицию по телефонам: 8−800−700−54−52 (горячая линия «Лиза Алерт»), 112 или 102.