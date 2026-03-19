Власти ищут подрядчика для ремонта трассы из Донского в Янтарный за 1,2 млрд рублей

В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта трассы из Донского в Янтарный за 1,2 миллиарда рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Специалистам предстоит отремонтировать 7,6 километра трассы Донское — Синявино — Янтарный. Подрядчик приведёт в порядок проезжую часть, обустроит тротуары, освещение, остановки и ливневую канализацию.
Во время реконструкции вырубят 1619 деревьев. В Зеленоградском округе спилят 762 растения, в Янтарном — 530, а в Светлогорском — 327.
Для реконструкции дороги изымают 37 участков. Почти все они являются землями сельскохозяйственного назначения — под ведение садоводства и огородничества. Территории относятся к Донскому, Прислово, Синявино и Янтарному.
Отметим, что работы на дороге из Донского в Янтарный планируют провести в 2026 году после выбора подрядчика. Реконструкцию обещают завершить в 2027-м. На время работ трассу не планируют перекрывать полностью.