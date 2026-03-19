Для участников СВО в Красноярском крае упростили поступление на муниципальную службу

Депутаты Заксобрания Красноярского края сразу в двух чтениях приняли поправки в региональный «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», упрощающие условия поступления на муниципальную службу для участников СВО. Согласно изменениям, для ведущих должностей помощника председателя представительного органа и помощника главы городского и муниципального округа больше не требуется высшее образование — теперь военнослужащим достаточно иметь профессиональное образование.