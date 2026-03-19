Для участников СВО в Красноярском крае упростили поступление на муниципальную службу

Депутаты Заксобрания Красноярского края сразу в двух чтениях приняли поправки в региональный «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», упрощающие условия поступления на муниципальную службу для участников СВО. Согласно изменениям, для ведущих должностей помощника председателя представительного органа и помощника главы городского и муниципального округа больше не требуется высшее образование — теперь военнослужащим достаточно иметь профессиональное образование.
Кроме того, если участник СВО планирует занять главные должности, в том числе начальника или замначальника отдела, главы структурного подразделения или советника главы муниципального образования, ему больше не нужно предоставлять сведения о стаже работы.
По словам председателя профильного комитета Галины Ампилоговой, закон отвечает поручению президента России, которое было дано по итогам встречи Владимира Путина с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России»:
«Опыт участия в специальной военной операции и принятие решений в условиях боевых действий уже становятся гарантией осознанного отношения к муниципальной службе и могут засчитываться как необходимый для замещения должности стаж. Изменение закона даст возможность участникам СВО продолжить активную работу в интересах государства и общества».