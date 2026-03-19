162 штрафа на 402 тысячи: Под Воронежем задержан рекордсмен по нарушениям

На 545-м километре автодороги М-4 «Дон» сотрудники ГАИ остановили «Фольксваген Таурег». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. За рулём находился 30-летний местный житель.
После проверки по базам данных выяснилось, что водитель собрал 162 неуплаченных штрафа на 402 тысячи рублей. Приехавшие на место приставы арестовали иномарку и на эвакуаторе отвезли ее на спецстоянку. Если автомобилист в 10-дневный срок не погасит долг, то машину передадут на реализацию.
Напомним, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных Госавтоинспекции.