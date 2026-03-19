В рамках реализации проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в образовательных учреждениях региона открыли мемориальные доски. Напомним, с 2025 года в учебных заведениях края партия совместно с Минпросвещения России реализует федеральную акцию «Лица Героев». Проект предусматривает размещение истории о героях, прославивших нашу страну либо являющихся примерами героизма современности. Портреты и биографические данные героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, выдающихся исторических и ученых деятелей размещаются на стенах учебных заведений, оформляются муралы и памятные доски почета. Красноярский край также присоединился к этой инициативе. Сейчас в муниципалитетах региона установлено уже шесть памятных экспозиций, посвященных Героям Советского Союза Марии Цукановой, Иннокентию Герасимову, Юрию Петелину; участникам Великой Отечественной войны Владимиру Комовичу, Василию Круглову; генерал-майору Сергею Корякову. Ко Дню Победы в здании Северо-Енийской средней школы № 1 разместят мурал Героя Советского Союза Ефима Белинского, чье имя носит образовательное учреждение. Своим мнением о важности акции, ее воспитательном и историческом значении поделился региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания края Виктор Кардашов. Проект призван на примерах наших героев воспитывать подрастающее поколение. Такие программы играют важную роль в воспитании молодого поколения, помогают им глубже погрузиться в историю страны через героические судьбы людей, ветеранов войны и труда, участников локальных военных конфликтов, талантливых научных и творческих деятелей. Мы продолжим реализацию проекта в Красноярском крае, — подчеркнул краевой парламентарий. Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».
В школах Красноярского края увековечивают память Героев
В рамках реализации проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в образовательных учреждениях региона открыли мемориальные доски. Напомним, с 2025 года.
