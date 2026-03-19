Евгений Люлин рассказал, как регион готовится к большой воде: «Весна вносит коррективы»

«Весна всегда вносит свои коррективы, и наша общая задача — пройти этот период спокойно. Конечно, когда речь идет о большой воде, хочется перестраховаться лишний раз, чем потом устранять последствия. Поэтому подготовка к паводку в этом году была очень серьезной», — отметил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Как было отмечено, текущие погодные условия играют на руку коммунальным службам: чередование дневных оттепелей и ночных заморозков сдерживает быстрое таяние снега и не дает воде стремительно разливаться.
Согласно данным метеорологов, запасы влаги в снежном покрове превышают средние многолетние показатели, однако угрозы масштабных подтоплений, по мнению экспертов, нет. Благодаря тому, что почва промерзла неглубоко, значительная часть талой воды уйдет в грунт, что снизит нагрузку на реки.
«Прогноз на половодье 2026 года действительно более напряженный, чем в прошлом году, но ситуация находится под постоянным контролем. Если обстоятельства изменятся ближе к концу месяца, мы получим дополнительные данные и будем действовать соответствующе. Однако сегодня можно уверенно сказать, что критических затоплений не прогнозируется», — прокомментировал ситуацию председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.
На заседании также отметили, что все подготовительные мероприятия были завершены заблаговременно, в прошлом году. В частности, в преддверии паводка провели расчистку русел рек, дноуглубление, укрепили берега и привели в порядок гидротехнические сооружения. Для экстренного реагирования сформирована группировка сил — почти 25 тысяч человек и около пяти тысяч единиц техники, включая плавсредства и беспилотники.
Напомним, что уровень воды в реках региона может быть значительно выше нормы, особенно на Оке и Суре (+1−2 метра), но итоговая ситуация будет зависеть от погоды весной.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на заседании экспертного совета в Законодательном собрании Нижегородской области обсудили вопросы взаимодействия врачей и страховых компаний в системе ОМС. Спикер регионального парламента Евгений Люлин обратил внимание, что у врачей остается мало времени на непосредственное общение с пациентами из-за большого объема документации. Поэтому участники встречи — депутаты, главврачи и представители страховых организаций — искали способы улучшить сложившуюся ситуацию.
Фото предоставлено пресс-службной Законодательного собрания Нижегородской области.