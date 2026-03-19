Эксперт: война в Иране — попытка реализовать ливийский сценарий

По мнению эксперта, в «ливийский» сценарий внесли корректировки протесты в Иране, стартовавшие в декабре 2025 года. Запад ждал смены власти, усиления протестов после ударов по Исламской республике, но ситуация стала развиваться по-другому.
«Потому что оказалось, что иранский народ гораздо в большей степени консолидирован вокруг правительства, вокруг власти. В Ливии, как считает эксперт, консолидация народа вокруг власти не была крепкой, как в Иране», — уточнил собеседник ИС «Вести».
Напомним, интервенция Североатлантического альянса в Ливию началась 19 марта 2011 года. США вступили в гражданскую войну на стороне повстанцев, выступающих против Муаммара Каддафи.