В Красноярске директора УК «ЖСК» осудят за игнорирование судебных решений

В Красноярске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу директора ООО УК «ЖСК», который систематически не исполнял обязательства перед жильцами многоквартирных домов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
С 2023 по 2025 год районные суды вынесли девять решений, обязывающих компанию привести в порядок мусорные площадки и отремонтировать подъезды. Вердикты вступили в законную силу, но реакции не последовало.
Судебные приставы возбуждали исполнительные производства, выносили предупреждения, штрафовали руководителя по ст. 17.15 КоАП РФ и предупреждали об уголовной ответственности. Директор продолжал бездействовать.
Лишь после того, как были возбуждены девять уголовных дел, ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Компания наняла подрядчиков, составила сметы, провела работы и закрыла долги.
В суде руководитель заявил, что умысла не было, а все действия он начал после предупреждений.
Несмотря на это, его обвиняют по ч. 2 ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение решений суда». Дело рассмотрит мировой судья Центрального района.
