Калининградцы после зимы начали активно искать подработки

Калининградцы после зимы начали искать подработки. Самую высокую динамику интереса показала позиция флориста: количество откликов выросло в 2,6 раза, а число предложений увеличилось на 35%. За смену можно заработать в среднем 4 514 рублей.
Также по данным «Авито Подработки» рост интереса зафиксирован у торговых представителей — в 2,4 раза, при увеличении числа предложений на 44%. В месяц в среднем тут дают 67 058 рублей.
Растет интерес и к вакансии менеджера по работе с маркетплейсами — на 54% при увеличении предложений вдвое и зарплате в 53 889 рублей в месяц за частичную занятость.