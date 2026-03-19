В Красноярском крае во время движения загорелся мусоровоз

Горячая зола снова послужила причиной пожара в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В городе Иланский при перевозке отходов загорелся мусоровоз. Как сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин, в контейнере вспыхнула зола.

Избежать трагедии удалось лишь благодаря слаженным действиям экипажа и своевременному прибытию сотрудников МЧС. При этом водителю пришлось выгрузить все отходы, а график работы регоператора был нарушен. Кроме того, сильно пострадал мусоровоз.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила обращения с отходами. Зола остается пожароопасной более суток за счет мельчайших угольков, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли.