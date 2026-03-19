«Жители уже реально злые»: 2 км дороги 10 лет не могут построить в Астане, заявил депутат

«У меня сегодня встреча с жителями, и они будут задавать вопросы. История началась еще со времен акима Имангали Тасмагамбетова, затем участок начал осваиваться 10 лет назад при Асете Исекешеве. Это настоящий долгострой. Уже целое поколение выросло, пока эта дорога строилась. Мы подрываем авторитет исполнительной власти этим долгостроем. И я сегодня сдерживаю активистов, чтобы они не обращались к президенту. Они готовы, наши жители уже злые. Когда мы улицу Бейсекова завершим? На этот год выделено 1 млрд тенге, но необходимо 12 млрд тенге для завершения. Чтобы просто дорогу положить, нужно 6 млрд тенге. LRT 22,5 км строили 4 года, а мы небольшой участок в 2,5 км строим 10 лет. Куда это годится, коллеги», — заявил депутат Талгат Ергалиев.