Обокрал начальника: в Красноярске сотрудник ломбарда пойдет под суд за кражу телефона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в краже смартфона из ломбарда, где он работал.
В полицию обратилась сотрудница торговой точки. Она сообщила, что, выйдя на смену, не обнаружила на витрине телефон стоимостью 65 тысяч рублей. До этого один из работников попросил несколько выходных и перестал выходить на связь.
Как установили полицейские, мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, забрал гаджет с витрины и продал его за 25 тысяч рублей. После этого он уехал и на работу больше не вернулся.
Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Ранее он уже был судим. Деньги от продажи телефона мужчина потратил.
Уголовное дело о краже направлено в суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в краевом МВД.